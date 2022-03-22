لاعب الحشد الشعبي يصل الاردن لتمثيل المنتخب الوطني للجودو

2022/03/22 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل لاعب الحشد الشعبي سوران صباح، الى الاردن لتمثيل المنتخب الوطني للجودو.وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعب الحشد الشعبي سوران صباح، وصل الى مطار الملكة عالية في العاصمة الاردنية عمان لتمثيل المنتخب الوطني العراقي للمتقدمين في البطولة العربية للجودو “.وأوضح أن “صباح من اللاعبين المميزين في […]

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