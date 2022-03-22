نائبة: حكومة الكاظمي ابرمت اتفاقيات خطيرة خارج صلاحياتها

2022/03/22 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهمت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي ، الثلاثاء ، حكومة رئيس الوزراء تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بتجاوز صلاحياتها، مشيرة الى ابرام الحكومة “اتفاقيات خطيرة” خارج صلاحياتها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العديد من الاتفاقيات الخطيرة ابرمتها حكومة الكاظمي خارج صلاحياتها وستحاسب عليها […]

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