ذي قار تعلن عن مشاريع لتطوير القطاع الصحي

2022/03/22 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تَعتزم محافظة ذي قار تنفيذ عدد من المشاريع لتأهيل وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بمعدات طبية متطورة.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحافظ كاظم صبار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تنفيذ المشاريع الجديدة يأتي في إطار حرص الحكومة المحلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المجال الصحي الذي عانى من تعثر وإرباك في السنوات […]

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