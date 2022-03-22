شاهد.. الأمير وليام ودوقة كامبريدج يرقصان مع السكان المحليين ويصنعان الشوكولاتة خلال جولتهم في بليز

2022/03/22 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقص دوق ودوقة كامبريدج مع السكان المحليين في بليز خلال جولتهما عبر منطقة البحر الكاريبي احتفالاً بيوبيل الملكة البلاتيني

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