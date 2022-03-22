دولة جارة للعراق تتحول الى “اسخن” مكان على سطح الأرض

2022/03/22 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن الكويت أصبحت “أسخن مكان على سطح الأرض”، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 53.2 درجة مئوية، ما تسبب بسقوط الطيور، نافقة من السماء، وهلكت أحصنة البحر في الخليج، وشوهد المحار نافقا على الصخور وأصداغه مفتوحة كما لو كان طهي بالبخار.وذكرت الوكالة، أن تغير المناخ يعدّ من التحديات الوجودية في […]

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