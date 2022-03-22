نائب: حكومة الكاظمي تسببت في 3 مشاكل كبيرة للعراق

2022/03/22 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد عضو مجلس النواب احمد الموسوي، الثلاثاء، أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تسببت في ثلاث مشاكل كبيرة في العراق.وقال الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حكومة الكاظمي هي انعكاس للاغلبية التي ينادي بها البعض وهي عجزت عن تحقيق اي منجز حتى الان”، مبينا ان “الانهيار الاقتصادي واضح يقابله ارتفاع في الاشهر […]

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