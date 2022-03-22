وفد آسيوي يعلق على عدم خوض مباريات المنتخب الوطني في بغداد

2022/03/22 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أبدى وفد الاتحاد الآسيوي الخاص بالتراخيص، استغرابه من عدم خوض المنتخب الوطني العراقي لمبارياته داخل البلاد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، التقى رئيسَ لجنة التراخيص في الاتحادِ […]

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