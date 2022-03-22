مخاوف عراقية من “جسر جوي أميركي” لنقل الإرهابيين من “الهول”

2022/03/22 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الثلاثاء، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية بانقاذ اكثر من 10 الاف ارهابي ينتمون الى 20 دولة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حقائق مخيم الهول السوري الذي يخضع لحماية امريكية متواصلة منذ 5 سنوات […]

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