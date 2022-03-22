2022/03/22 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رسمٌ كاريكاتيري أعاد نشره الفنان السوري، علي فرزات عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك" قبل يومين موجة غضب عارمة بين أوساط السوريين، حيث أظهر لقطة خلفية لجسد امرأة عارية، مع "إشارة مبطنة" لقيادية في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، بقوله: "الائتلاف مافي شي بيرفع راسكم غير مؤخرة ربى".

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