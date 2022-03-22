2022/03/22 | 14:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم ابرام عقد إقراض ما بين ادارة الفرع والمقترض باستثناء قروض موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف الزراعي ينشر شروط قروض الافراد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف الزراعي ينشر شروط قروض الافراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).