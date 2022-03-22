التجارة تعلن إغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل

2022/03/22 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل.

وقال مدير الشركة محمد حنون في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزارة المالية سلمت الشركة مبلغ 600 مليار دينار لسد مستحقات الفلاحين من محصولي الحنطة والشلب"، مبينا ان "ذلك جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء".

واضاف ان "الحكومة اغلقت ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل"، داعيا "الفلاحين والمزارعين الى مراجعة فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب المنتشرة في المحافظات لاستلام مستحقاتهم".

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