2022/03/22 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..بعد ثبوت تورطها بالتوسط في بيع النفط الكردي المسروق للكيان الصهيوني وإقامة استثمارات مشبوهة في محافظات الوسط والجنوب، كشفت معلومات جديدة عن رصد شركة “كار” الكردية مبلغ 150 مليون دولار لاستمالة النواب المستقلين من اجل حضورهم جلسة السبت وتمرير مرشح حزب البارزاني “ريبير أحمد” لرئاسة الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بيع النفط لشراء النواب.. “كار” ترصد 150 مليون دولار لاستمالة “المستقلين” بجلسة السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بيع النفط لشراء النواب.. “كار” ترصد 150 مليون دولار لاستمالة “المستقلين” بجلسة السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).