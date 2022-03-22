مواعيد إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

2022/03/22 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت رابطة الأندية الإيطالية لكرة القدم عن موعد إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في نيسان المقبل.وكانت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، قد بثت البطولة بداية من دور الذهاب، بعدما لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث كأس إيطاليا منذ بدايتها، وسيستمر ذلك حتى النهائي.وجاءت مواعيد الإياب […]

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