2022/03/22 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضربت عدة أعاصير ولاية تكساس الأمريكية، ودمرت عشرات المنازل وألحقت أضرارا بعدد من المدارس، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع ضحايا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأفادت التقارير، بحسب NEWYORK POST، بأنه لم يسقط أي قتيل خلال موجة الأعاصير التي أصابت مناطق على أطراف بعض المدن الرئيسية بالولاية.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعاصير تضرب ولاية تكساس مخلفة أضرارا بالمنازل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعاصير تضرب ولاية تكساس مخلفة أضرارا بالمنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).