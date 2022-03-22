2022/03/22 | 14:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2JtcD6tMVTk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأهالي يشكون إغلاق المجاري الرئيسية بالرمال لتثبيت المقرنص وانتشار الرائحة الكريهة داخل المحال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأهالي يشكون إغلاق المجاري الرئيسية بالرمال لتثبيت المقرنص وانتشار الرائحة الكريهة داخل المحال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).