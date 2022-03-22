أثناء مكافحة حريق.. أنفجار يخلف إصابات خطيرة بصفوف الدفاع المدني - عاجل

2022/03/22 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتسجيل اصابات خطيرة بصفوف الدفاع المدني جرّاء انفجار أجسام غريبة في محافظة واسط.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "أجسام غريبة أنفجرت أثناء مكافحة عناصر الدفاع المدني لحريق أندلع داخل منزل في منطقة حي الجهاد بمدينة الكوت".وأضاف، أن "الانفجار تسبب بوقوع اصابات خطيرة بصفوف الدفاع المدني".

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