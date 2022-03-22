بعثة منتخبنا الوطني تغادرنا اليوم إلى الرياض

2022/03/22 | 14:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

مِن المؤمل أن تغادرنا ظهر اليوم الثلاثاء، بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية في طريقها إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض المباراة الحاسمة أمام الامارات بعد غد الخميس على ملعب الملك فهد والملقب بـ «ملعب الخيمة»، بعد قرار الاتحادين الآسيوي والدولي بنقل هذه المواجهة من بغداد إلى «أرض محايدة» ضمن حساب الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 إذ يتنافس كلا المنتخبين على خطف بطاقة التأهل للمونديال عبر المركز الثالث خلف إيران وكوريا الجنوبية اللذين يتصدران ترتيب المجموعة الأولى و ضمنا التأهل المباشر.

وأجرى أسود الرافدين يوم أمس الاثنين وحدتين تدريبيتين الأولى كانت صباحية في قاعة الجيم الخاصة بمقر الإقامة واقتصرت على تمارين القوة المميزة بالسرعة مع تغيير اتجاهات تحرك اللاعبين وعمل تدريبات على سرعة الانطلاقات مع القفز أو سحب بالحبل ومقاومة اللاعب، بإشراف مدرب اللياقة البدنيّة سردار محمد، بينما كانت الوحدة مسائية مغلقة أمام وسائل الإعلام وسبقتها محاضرة تحليلية بشأن أبرز النقاط الايجابية والسلبية التي شهدتها تجريبية زامبياً وتم فيها استعراض العديد من الحالات الخططية وشرحها أمام اللاعبين وقد تم تصحيحها عملياً من خلال التمارين الموظفة لهذا الغرض، بمشاركة المحترفين على غرار علي حسين وعلي الحمادي وزيدان إقبال، بينما التحق ببعثة الفريق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس كل من جاستين ميرام المحترف في صفوف ريال سالت ليك الأميركي، ومهند جعاز المحترف في صفوف هامربي السويدي.

بدوره، وصل الفريق الاماراتي اليوم إلى الرياض وقد استقر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدرب الجديد خلفاً لزميله السابق الهولندي مارفيك بشكل كبير على ملامح التشكيلة التي ستخوض المواجهة الحاسمة أمام أسود الرافدين التي حافظت على قوامها السابق باستثناء بعض التعويضات البسيطة، ففي مركز حراسة المرمى ستكون الفرصة متاحة أمام كل من خالد عيسى وماجد ناصر للعب أمام العراق وكوريا الجنوبية في ظل غياب علي خصيف ولم يشهد خطا الدفاع والهجوم أي تغييرات تذكر نظراً لعدم وجود متسع من الوقت لإحداث التبديلات وبقيت الأسماء التقليدية التي مثلت الأبيض في المباريات الثماني السابقة باستثناء عودة المهاجم المخضرم علي مبخوت بعد غيابه خلال اللقاءات الأخيرة، بينما حدثت بعض التحويرات الطفيفة في مركز خط الوسط بسبب غياب الثنائي عبد الله رمضان وطحنون الزعابي للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء، وسيمنح الجهاز الفني الفرصة لبعض العناصر الأخرى على غرار حبيب الفردان وماجد حسن ويحيى الغساني وعلي سالمين.

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