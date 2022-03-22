درجال: البصرة ستحتضن خليجي (25)

2022/03/22 | 14:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: علي حنون

عَبّر وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن تفاؤله بصدد نتائج زيارة لجنة اتحاد كأس الخليج العربي، الى البصرة.



وقال درجال في تصريح خص به (الصباح الرياضي) :”خرجنا بعد لقائنا وفد لجنة اتحاد كأس الخليج العربي، أنهم وقفوا على تفاصيل المشاريع، التي ستكون معقلا لتضييف النسخة الـ (25) من بطولة الخليج العربي، المُقررة مطلع العام المقبل” مبينا أن :”أعضاء الوفد أبدوا ارتياحهم لإنجاز المُتعلقات، التي شُخصت في الزيارة السابقة على أنها نقوصات مهمة” موضحا ان “الزيارة التفقدية، التي طالت ملاعب المدينة الرياضية وفنادقها الثمانية وملعبي الميناء والبحري، فضلا عن فندقي الملينيوم والشيراتون، كانت إيجابية جدا” مُؤكدا انه “وقف على فرحة فريق اللجنة وهم يختتمون زيارتهم للبصرة، لأنهم يرغبون بأن تكون البطولة هذه المرة في العراق” منوها إلى أن :”الخشية الأكبر كانت تأتي من ملعب الميناء” مُستدركا :”ولكن بعد الزيارة إلى المشروع، تيقنت اللجنة أن العمل في مرافقه قد شهد تطورا كبيرا، حيث بلغ العمل مرحلة مُتقدمة في طريق الانجاز، خاصة وان الأعمال فيه تجري بوجبتين، صباحية وأخرى مسائية” مُعتقدا أن :”نسخة البصرة ستكون مُغايرة وعرسا خليجيا تلتقي فيه جميع دول اتحاد كأس الخليج العربي”.

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