نفط البصرة يواجه السماوة في ممتاز السلة

2022/03/22 | 14:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: إحسان المرسومي

تُقام اليوم الثلاثاء مباراة واحدة ضمن المرحلة الثانية من دوري السلة الممتاز وتجمع نفط البصرة بفريق السماوة وتكون قاعة الأول مسرحا لها.

المباراة على الورق سهلة للفريق البصري بوجود مقومات الفوز وامكانات لاعبي الفريقين ولكن على أصحاب الدار أن يحذروا من الضيف الذي لطالما أحرج الفرق في الأدوار الماضية، ويسبق مباراة الكبار لقاء الفريقين ضمن دوري الشباب المصاحب.



وأسفرت نتائج الدوري الممتاز عن فوز زاخو على غاز الشمال (100 /71) نقطة، كما تغلب دجلة الجامعة على السماوة (80 /54) وحصل لاعب دجلة سجاد السعيدي على لقب رجل المباراة مسجلا 20 نقطة و10 متابعات ومناولة حاسمة، وفاز نفط البصرة على نفط الشمال (78 /67) ، وتوج لاعب نفط البصرة جاسم الساعدي بلقب رجل المباراة مسجلا 20 نقطة و6 متابعات و5 مناولات حاسمة، وتخطى التضامن النجفي نفط الشمال(72 /56) نقطة وحصل لاعب التضامن عبد الله الدليمي على لقب رجل المباراة مسجلا 12 نقطة و5 متابعات ومناولة حاسمة. وفي دوري الشباب فاز التضامن على نفط الشمال (20 /0) بسبب انسحاب المنافس ، وتغلب زاخو على غاز الشمال (94 /32) نقطة، ونفط الشمال على نفط البصرة (91 /88) ، ودجلة الجامعة على السماوة ( 20 /0).

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