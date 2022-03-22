رسميًا.. خزين العراق من الحنطة يكفي لثلاثة أشهر فقط

2022/03/22 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء 22 آذار/مارس 2022، أن مخزون الحنطة لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.

توقع أن يصل حصاد الحنطة لهذا الموسم إلى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي

وقال وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق" إن "الوزارة استبشرت خيرًا من خلال دعم رئيس الوزراء للقطاع الزراعي وإيقاف عملية الاستيراد العشوائي والالتزام بالروزنامة الزراعية".

وأشار إلى أن "حصاد الحنطة لهذا الموسم نتوقع أن يصل إلى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي"، مبينًا أن "هناك خزينًا حاليًا لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر".

وأكد وجود "خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

وكان مجلس الوزراء قد حدد سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد وزير التجارة علاء الجبوري في وقت سابق إن "الوزارة تمتلك خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".

كان الخبير الاقتصادي منار العبيدي قد حمّل وزير التجارة الحالية مسؤولية ارتفاع الأسعار لأنه "تحدث عن امتلاك العراق خزينًا يكفي لخمس سنوات" واتضح في ما بعد أن "المخازن الخالية ولا يوجد تحقيق للأمن الغذائي"، ما يستوجب "محاسبة وزير التجارة" بحسب العبيدي.

وحذّر الخبير الاقتصادي هيثم النعيمي من أزمة في مواد غذائية خلال الفترة المقبلة بالقول إن "الأزمة لم تبدأ بعد" وستتفاقم بعد أن "ينفد الخزين بغضون شهر أو شهرين".

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