نائب مستقل: لن ندعم التحالف الثلاثي قبل انهاء ملفين

2022/03/22 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رهن النائب المستقل عدنان الجابري، الثلاثاء، دعم القوى النيابية المستقلة لمرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية باصدار موقف واضح بشأن موقفه تجاه الوجود العسكري الاجنبي في شمال العراق وتهريب نفط الاقليم والفساد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الجابري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “يجب معرفة موقف التحالف الثلاثي […]

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