هل يستطيع الرئيس الروسي أن يربح هذه الحرب؟ - فارس إيغو

2022/03/22 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_إيغو في أحد جولات حرب الاتصالات والدعاية المكشوفة، الحشد الكبير الذي جُمع بالآلاف في أحد ملاعب العاصمة موسكو يوم الجمعة الموافق 18/03/2922 ليستمع إلى خطاب الرئيس الروسي، والمُوجه أساساً للشعب الروسي من أجل تجييشه مع هذه الحملة، وكانت أهم لحظات هذا الخطاب قول بوتين: ((هذه الحرب ستستمر، وسنربحها)).



لكن، هل من الممكن للرئيس الروسي أن يربح هذه الحرب؟ هذا السؤال، يحيلنا إلى أسئلة أخرى الإجابة عليها ......





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