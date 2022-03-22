القتلة يتفاخرون بصناعة الموت ويجود علينا الخيرون من اجل حماية البيئة والبشر والأرض - احمد موكرياني

2022/03/22 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني غريب ان نسمع من السُذَّج مدح روسيا بأنها متفوقة على الغرب بأسلحتها ويتمنون لها الانتصار على الغرب.بعيدا عن السياسية، على السُذَّج ان يسألوا أنفسهم الأسئلة التالية:• أي الشعوب أكثر رفاهية: الشعب الروسي والشعوب في الدول الخاضعة لها ام الشعوب الغربية؟• أي الشعوب تتمتع بالديمقراطية: الشعب الروسي والشعوب في الدول الخاضعة لها ام الشعوب الغربية التي يشارك فيها حتى المقيمين (الوافدين) فيها ......





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