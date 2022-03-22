الحشد الشعبي: نجحنا بتأمين احتفالات 200 الف نسمة بنوروز

2022/03/22 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، نجاح خطة عيد الربيع الامنية في 7 قواطع شمال وشمال شرق ديالى، مؤكدا مشاركة 200 الف شخص في احتفالات نوروز.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة عيد الربيع الامنية التي انطلقت قبل 4 […]

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