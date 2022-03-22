المالكي يغرد من جديد: الثلث الضامن هو لسلامة العملية السياسية وليس تعطيل تشكيل الحكومة

2022/03/22 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار رئيس ائتلاف دولة القانون نري المالكي اليوم الثلاثاء، الى ان الاطار وحلفاؤه يتمسكون بالثلث الضامن الذي هو لضمان سلامة العملية السياسية وليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة.هذا واكدر المالكي في تغريدة سابقة له اليوم الثلاثاء على ان موضوع حل مجلس النواب اضافة الى اعادة الانتخابات النيابية الحالية امر غير مقبول.

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