2022/03/22 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا لمؤشر Freedom House لحرية استخدام الإنترنت لعام 2021، كانت الصين الدولة الأكثر رقابة على الإنترنت من بين 70 دولة تم تقييمها، حيث سجلت 10 نقاط فقط من أصل 100 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 دول عربية ضمن الدول الأكثر رقابة على استخدام الإنترنت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 دول عربية ضمن الدول الأكثر رقابة على استخدام الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).