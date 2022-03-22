2022/03/22 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت العائلة البريطانية المالكة "سائل غسيل الصحون" كمنتج جديد يباع في منزل الملكة إليزابيث الثانية في مقاطعة نورفولك وذلك بسعر 14.99 جنيها إسترلينيا (نحو 20 دولارا) للعلبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاخر وصديق للبيئة.. الملكة إليزابيث تطلق "صابونا لغسيل الصحون" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاخر وصديق للبيئة.. الملكة إليزابيث تطلق "صابونا لغسيل الصحون" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).