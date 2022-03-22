إطلاق الدفعة الاخيرة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصولي الحنطة والشلب

2022/03/22 | 14:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم الفلاح بزيادة اسعار شراء المحاصيل المسوقة.

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