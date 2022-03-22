وزير الخارجية: الحكومة تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة مع دول العالم

2022/03/22 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة وضعت في قمة أولوياتها إعادة بناء المدن المحررة، فيما اشار الى انها تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة مع دول العالم.

يتبع..

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