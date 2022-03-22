أسعار الغاز في اوروبا تستقر عن مستويات ماقبل الحرب الروسية الاوكرانية

2022/03/22 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي عند أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية مع استمرار تدفق الغاز الروسي واقتراب الطقس الأكثر دفئا.وأكدت أكبر شركة غاز مملوكة للدولة في أوكرانيا، أنها ستواصل شحن الغاز إلى أوروبا طالما أنها قادرة على ذلك من الناحية التقنية.وأظهرت بيانات “بلومبرغ”، أن […]

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