استبعاد شاهين وطحنون من منتخب الإمارات لمواجهة العراق

2022/03/22 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الإماراتي، استبعاد اللاعبان شاهين عبد الرحمن وطحنون الزعابي، من السفر مع بعثة المنتخب إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح اتحاد الكرة الإماراتي أن شاهين مدافع الشارقة، تم استبعاده من قائمة المنتخب لأسباب إدارية وفنية.

بينما تم استبعاد اللاعب طحنون الزعابي، من السفر لأسباب صحية.

وبين الاتحاد، أن طحنون، لم يكن قادراً في الأساس على المشاركة مع المنتخب الإماراتي أمام منتخب العراق، للإيقاف بتراكم الإنذارات.

ومن المقرر سفر بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، لمواجهة منتخب العراق بعد غد الخميس.

وتقام المباراة ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

ويتنافس المنتخبان على بطاقة المركز الثالث في المجموعة الأولى، والمؤهلة إلى الملحق الآسيوي، والمؤهل بدوره إلى الملحق العالمي.

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