الكرملين يعتبر أن المحادثات مع أوكرانيا ليست “جوهرية” بشكل كاف

2022/03/22 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين ،اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست “جوهرية” بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي “تسوية” يجب أن تطرح عبر استفتاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “هناك عملية ما تجري، نريد أن نرى (محادثات) أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر”.

المصدر: AFP

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