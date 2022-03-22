كريستيانو رونالدو يحفز الجماهير البرتغالية قبل ملحق كأس العالم

2022/03/22 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، برسالة إلى جمهور المنتخب البرتغالي قبل المشاركة في المحلق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نركز بشكل كامل على كأس العالم 2022، كالعادة، أنا فخور بتمثيل منتخب البرتغال”.

وأضاف: “نعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ونكن أقصى درجات الاحترام للمنافسين الذين سنواجههم ولديهم نفس الأهداف، لكننا سنكافح معًا لوضع البرتغال في مكانها الصحيح، دعونا ننجز المهمة”.

ويلتقي المنتخب البرتغالي أولًا مع تركيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي، وفي حالة تجاوز هذا الدور سيلعب مع الفائز من إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

ويعيش رونالدو فترة صعبة، عقب خروج مانشستر يونايتد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

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