2022/03/22 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، جلسة 26 اذار المرتقبة، بانها ستعرف الكتل بحجمها الحقيقي، مبينا عدم وجود أي تقارب بين الاطار والتيار.

وقال عضو تحالف الفتح النائب احمد رحيم الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المفاوضات لم تفضي الى أي تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري رغم قرب انعقاد جلسة مجلس النواب في 26 من اذار الجاري".

وأضاف ان "تغريدة الصدر تحمل مضامين واضحة وهو دعوة النواب المستقلين للانضمام الى التحالف الثلاثي"، مشيرا الى ان "التحالف عجز حتى الان عن تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأفاد الموسوي ان "جلسة 26 اذار لن تمضي وستعرف بعدها كل التكتلات احجامها وقدرتها وبعدها بوقت قصير ستعقد مفاوضات حقيقة من اجل الخروج من الازمة ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أمس الإثنين، النواب المستقلين الى اسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: جلسة انتخاب رئيس العراق ستعرف الكتل بأحجامها وقدراتها الحقيقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: جلسة انتخاب رئيس العراق ستعرف الكتل بأحجامها وقدراتها الحقيقية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).