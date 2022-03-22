2022/03/22 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إطلاق وزارة المالية كامل المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب لعام 2021.وقال وزير التجارة، علاء الجبوري، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزارة المالية كان لها الجهد الكبير وبالتعاون مع وزارة التجارة لتصفير كامل المستحقات المالية لمحاصيل الحبوب المسوقة لعام 2021 بعد تحوليها مبلغ […]

ظهرت المقالة بإطلاق الدفعة الأخيرة..



التجارة تعلن حسم ملف مستحقات الفلاحين أولاً على ايرث نيوز.

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