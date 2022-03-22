أليجري يحلم بضم صلاح إلى يوفنتوس

2022/03/22 | 14:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعمل مسؤولو يوفنتوس على التعاقد مع نجم جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تأكد رحيل النجم الأرجنتيني.وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في الصيف المقبل، وأعلن مسؤولو السيدة العجوز، أمس الاثنين، أن اللاعب لن يمنح عرضًا جديدًا من أجل التجديد.ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة يوفنتوس تنوي استخدام الأموال المخصصة لتجديد […]

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