التجارة تدعو الفلاحين إلى مراجعة فروعها لاستلام مستحقاتهم

2022/03/22 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنها أغلقت ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الفلاحين إلى مراجعة فروعها لاستلام مستحقاتهم.

وقال مدير الشركة محمد حنون في تصريح للقناة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "وزارة المالية سلمت الشركة مبلغ 600 مليار دينار لسد مستحقات الفلاحين من محصولي الحنطة والشلب"، مبينًا أن "ذلك جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء".

وأضاف أنّ "الحكومة أغلقت ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل"، داعيًا "الفلاحين والمزارعين إلى مراجعة فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب المنتشرة في المحافظات لاستلام مستحقاتهم".

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