أداة تكشف الإصابة بالسرطان بنسبة 95%

2022/03/22 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعد سرطان البنكرياس السبب الرئيسي الثالث للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، ولذا نشرت دراسة تجربيية حديثة عن أداة تساعد في فحص الإصابة بسرطان البنكرياس في مراحله الأولي بنسبة 95%.ونشرت جريدة ” medicalxpress” هذه الدراسة التجريبية، وأوضحت أن دراسة أجريت علي 139 مريضًا بالسرطان من المرحلة الأولى والثانية و 184 عنصر […]

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