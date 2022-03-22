وصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد الى بغداد (صور)

2022/03/22 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، بوصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد للعاصمة بغداد.وقال مراسلنا انه "تم وصول وصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد للعاصمة بغداد".

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