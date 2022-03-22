قبيل جلسة السبت.. المستقلون يطرحون انفسهم كـ

2022/03/22 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ النائب المستقل إسكندر وتوت، اليوم الثلاثاء، ان النواب المستقلين أصبحوا، اليوم هم بيضة القبان في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال وتوت، لـ(بغداد اليوم)، انه "مع كل تشكيل حكومة جديدة في العراق، كان دور المستقلين مغيب، لكن اليوم اصبح المستقلين وخصوصاً النواب في البرلمان العراقي هم بيضة القبان بهذه العملية، وهم من سيحسم هذا الامر خلال مشاركتهم في جلسات البرلمان".

وبين ان "غالبية النواب المستقلين سيكونون مشاركين في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، فلا يمكن بقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة معطلة بسبب خلافات وصراعات بين جهات سياسية محددة، ولهذا النواب المستقلين سيكون لهم دور كبير في تشكيل الحكومة والإسراع بهذه العملية".

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