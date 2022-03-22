الأردن يجري انتخابات مجالس البلديات والمحافظات

2022/03/22 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الأردن اليوم الثلاثاء، انتخابات يختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزاً تضم 6937 صندوقاً، أبوابها الساعة السابعة صباحا (05:00 ت غ) على أن تغلق في السابعة مساء.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة في تصريحات نقلها تلفزيون “المملكة” الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع إن الإقبال “يبشر بالخير”.

وعبر عن أمله بأن “تكون نسب المشاركة مقنعة”.

ويحق لنحو 4.6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2.4 مليون من الإناث، وفقاً لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحاً، بينهم 845 من الإناث.

وتقسم المملكة إلى 158 دائرة إنتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.

وأعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية.ويشارك 140 مراقباً دولياً و5000 مراقب محلي بمراقبة سير الانتخابات.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع.

وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس (آذار) 2021 بعد ان اكملت مدتها القانونية وهي أربع سنوات، تمهيداً للانتخابات الجارية.

وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة في أغسطس (آب) 2017.

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