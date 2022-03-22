2022/03/22 | 15:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات خطيرة لعناصر إطفاء انفجرت عليهم "أجسام غريبة" في الكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/22 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات خطيرة لعناصر إطفاء انفجرت عليهم "أجسام غريبة" في الكوت) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات خطيرة لعناصر إطفاء انفجرت عليهم "أجسام غريبة" في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).