الصادقون النيابية تحدد سبباً حال دون الاتفاق على جلسة السبت

2022/03/22 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/NNC/ كشف النائب عن كتلة الصادقون، محمد كريم البلداوي، اليوم الثلاثاء، عن سبب حال دون اتفاق القوى السياسية على جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، والمقرر عقدها السبت المقبل.وقال البلداوي في تصريح […]

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