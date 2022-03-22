اليكم ابرز الوظائف المطلوبة في الوطن العربي

2022/03/22 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخيري الوطني سوق الوظائف في حالة حراك مستمر.لا يبقى على حاله فترة طويلة، فعوامل كثيرة تؤثر عليه فتدفع وظائف إلى الصدارة وتنحي بأخرىجانبا.ويتأثر سوق الوظائف بعوامل عدة من أبرزها التطور التكنولوجي.[…]

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