2022/03/22 | 15:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.‏‎وأكد الطرفان، خلال الاتصال موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تؤكد لروسيا استمرار دعمها لمقترح ولي العهد لحل الأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تؤكد لروسيا استمرار دعمها لمقترح ولي العهد لحل الأزمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).