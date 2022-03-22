2022/03/22 | 15:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، إن هجمات الحوثيين على مرافق النفط السعودية في وقت تعاني فيه الأسواق من شح المعروض يمثل مصدر قلق حقيقي للعالم، وقد تؤثر على الإمدادات في المستقبل.

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