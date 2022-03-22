تبعيّة الدولار…وإنهيار الإقتصاد العراقي!

2022/03/22 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش التقارب الصيني-السعودي الذي بانت بوادره قبل فترة من خلال الإتفاقات العسكرية في مجال التسليح ومطالبات هذا البلد الخليجي لبكين بتزويده أسلحة صواريخ بعيدة المدى وأخرى دفاعية بَحرية بعيداً عن الترسانة الأمريكية التي كانت تلبي أغلب إحتياجات هذا … Readmore

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