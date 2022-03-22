منظمة اغاثة تحذّر من أزمة في السودان جراء أثر الحرب في أوكرانيا على واردات القمح

2022/03/22 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم منة زكي حذّر مسؤول رفيع المستوى في إحدى منظمات المساعدات الإنسانية في السودان من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضعت البلاد على شفا أزمة يؤججها نقص الغذاء خصوصا مع اعتماد الخرطوم في أكثر من 80 % من واردتها من … Readmore

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