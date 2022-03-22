2022/03/22 | 15:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط: العراق ملتزم ببرنامج الطاقة النظيفة والمتجددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/22 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: العراق ملتزم ببرنامج الطاقة النظيفة والمتجددة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: العراق ملتزم ببرنامج الطاقة النظيفة والمتجددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).