في بغداد.. استهداف منزل نائب في كتلة الصدر باطلاقات نارية

2022/03/22 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، مساءاليوم الاثنين، عن تعرض منزل نائب منها إلى إطلاق نار شمالي العاصمة بغداد.

بيان للكتلة تابعه NRT عربية أشار إلى أن "منزل النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي تعرض إلى اطلاق نار مباشر في منطقة بوب الشام"، مؤكدا ان "مجموعة مسلحة نفذت العملية وادعت انها على ارتباط بالنائب عائشة المساري".

والجدير بالذكر ان مشاجرة اندلعت في وقت سابق من اليوم بين النائبين وحمايتهما في احدى مناطق العاصمة.

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